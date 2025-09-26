Que gane siempre el buen show

La confianza está al tope. Tanto el cuerpo técnico como muchos de los jugadores de Panamá se consideran los grandes favoritos para obtener uno de esos tres cupos al Mundial U23 de béisbol.

Algunos dicen que la condición de local es un ‘plus’ que les inyectará más orgullo para dar su mejor versión en la cancha.

Sumado a que en las gradas esperan que amigos y familiares los apoyen incondicionalmente en cada jugada.

El béisbol seguirá siendo el deporte No.1 del panameño si se siguen trayendo este tipo de torneos, como este Premundial U23.