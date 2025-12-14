Teletón 20-30 #40 supera meta y llega a B/.2,417,385 para centro prenatal

La Teletón 20-30, en su edición número 40, logró superar su meta propuesta al alcanzar un monto final de $2,417,385.19.

La cifra fue gracias a las donaciones de patrocinadores, empresas y la ciudadanía, en general.

Los fondos recaudados serán destinados a la construcción de un Centro Especializado de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás, con el objetivo de mejorar la atención de salud materno-infantil y reducir la tasa de discapacidad en Panamá.

Según la entidad, esta iniciativa permitirá dotar al hospital de equipos de alta tecnología e infraestructura moderna, lo que mejorará la atención temprana en salud materno-infantil y contribuirá a reducir la tasa de discapacidad en el país.

El presidente de la Teletón 20-30 2025, Carlos Tarragó, agradeció cada aporte recibido y lo calificó como un regalo anticipado de Navidad. “Panamá volvió a decirle sí a la Teletón 20-30”, expresó. Además, el proyecto meta, inspirado en el lema “40 veces más amor”, reafirma el compromiso del Club Activo 20-30 con uno de los hospitales más importantes del país, que atiende más de 12 mil nacimientos al año y casos de alta complejidad. “Esto se traducirá en vidas atendidas, diagnósticos oportunos y familias que enfrentarán el futuro con mayor seguridad”, afirmó.

Tarragó también señaló que la recaudación “permitirá hacer realidad un centro que impactará directamente la salud de madres y bebés, ofreciendo atención moderna y oportuna”. Agregó que “marca la diferencia entre la incertidumbre y la esperanza”.

Por su parte, el presidente del Club Activo 20-30, Danilo José Pinto Muñoz, agradeció a la ciudadanía por sumarse a la causa solidaria, incluso en medio de situaciones complejas. “Esta meta no es un proyecto más, sino una obra que perdurará por generaciones y ayudará a salvar vidas”.

El evento contó con más de 20 horas de transmisión en vivo, con la participación de artistas nacionales e internacionales. El público pudo colaborar mientras disfrutaba de una programación variada que incluyó iniciativas como el Comparsa Fest y un concurso de canto para nuevos talentos, con el apoyo del DJ Chiqui Dubs.