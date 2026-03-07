Bomberos se mantienen en labores de remoción de escombros tras incendio de Calle 12 en Colón.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) confirmó que no se reportaron personas lesionadas ni unidades afectadas tras el incendio de gran magnitud registrado anoche en la Calle 12 de Colón. La emergencia, que inició cerca de las 7:00 p.m., fue controlada alrededor de las 11:00 p.m., gracias a la intervención oportuna de los equipos de extinción, detallaron en un comunicado.

Desde las primeras horas de este sábado, 7 de marzo, las unidades de relevo se mantienen en el sitio realizando labores de remoción de escombros. Manifiestan que este procedimiento es vital para enfriar los puntos calientes remanentes y garantizar que no existan riesgos de reignición, asegurando por completo el perímetro afectado en la Calle 12 Domingo Díaz.

Durante el operativo de anoche, el coronel Miguel Vaughan, primer jefe de la Zona Regional de Colón, dirigió el despliegue que inició con un vehículo de avanzada. Resaltó que, ante la voracidad de las llamas, fue necesario convocar el apoyo de todas las estaciones de la zona para contener el avance del fuego.

Asimismo, manifestaron que el trabajo de los bomberos enfrentó desafíos críticos debido a la baja presión de agua en los hidrantes del sector. A pesar de que esta limitación técnica complicó las labores de extinción por varias horas, el esfuerzo coordinado del personal permitió confinar el siniestro antes de que alcanzara otras estructuras.

Una vez finalizada la remoción de escombros, los inspectores de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) tomarán el control de la escena. Su objetivo será realizar el peritaje técnico para determinar las causas que originaron este siniestro de gran proporción.

Por el momento, el área permanece bajo vigilancia de las autoridades mientras se completan las tareas de limpieza y se certifica que la zona es totalmente segura para los residentes.