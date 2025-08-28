¿Qué nos faltó en baloncesto?

Panamá se fue en blanco en el reciente torneo de baloncesto que se realizó en Mangua, Nicaragua. Que nos faltó, que nos pasó, que podemos mejorar, son algunas de las preguntas que se hacen los aficionados y que deben tener presentes las autoridades y los dirigentes, si en realidad se quiere mejorar.

El desempeño del equipo fue bastante pobre, y las excusas pueden ser muchas, pero las soluciones se deben basar en la autocrítica y el deseo de mejorar. Un equipo coordinado, preparación física y mental, es la cara que se debe buscar.