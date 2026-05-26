Se conocerán a los elegidos

La presentación de la convocatoria de los futbolistas que conformarán la Selección nacional de fútbol de Panamá para el Mundial FIFA 2026 se perfila como un evento muy especial. Tal vez, una gala al estilo Hollywood.

Bueno, es lo que se escucha y se espera. Desde la Federación Panameña de Fútbol han mencionado que será algo muy bonito e interesante, la cuestión es que los que serán llamados de seguro tendrán el respaldo de la mayoría de la población. Digo mayoría, porque siempre habrá los que no estén conformes. Hoy se revelará la incógnita.