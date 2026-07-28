Se debe asegurar el fútbol del futuro

Ya está comprobado que los panameños son deportistas natos. Solo que en ciertas ocasiones el desinterés y falta de apoyo terminan apagando esa llama de aquel que sea triunfar en el ámbito deportivo. Y señalo eso por el reciente ejemplo que nos han dados unas selecciones infantiles de fútbol de Panamá, que ganaron el subcampeonato en la categoría Sub-10 y el tercer lugar en la división Sub-12 en el certamen internacional ‘Youth World Challenge 2026’, que finalizó el pasado fin de semana en Nueva York, EE.UU. Un logro que debe significar el seguimiento a estos campeones.