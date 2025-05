Se debería explorar más todo eso

Ahora que empezó la Copa Mundial de ‘Beach Soccer’ (fútbol playa) de la FIFA en Victoria, la capital de Seychelles, ubicada en la isla Mahé, en el que lastimosamente Panamá no pudo clasificar, me pregunte: ¿por qué no exploramos más en estas modalidades del fútbol, en vez de darle más impulso al tradicional balompié?

Ya hemos demostrado que, tanto en fútbol de playa, como futsal, de hombres y mujeres, estamos en un buen nivel. Eso, sin tener grandes infraestructuras para sostener estas disciplinas. Tal vez, la gloria está en esas categorías.