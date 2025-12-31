Se reinician las oportunidades

Un año llega a su ocaso y empieza uno nuevo. Una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, para destacarse y en ciertos casos, para mantener el buen ritmo que se lleva. El deporte se perfila como un periodo de mucha actividad, y en Panamá de seguro tendremos muchas acciones. Desde todo lo que conlleva la participación de la ‘Sele’ al Mundial FIFA 2026, los campeonatos nacionales de beisbol, los demás mundiales de otras disciplinas como flag football, béisbol, gimnasia, y competencias locales y regionales que llaman la atención de pocos y muchos.