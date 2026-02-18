Se retoma la acción deportiva

Tras la pausa por las fiestas del Carnaval el calendario deportivo nacional reactiva con todo sus acciones para volver a la senda competitiva. El calendario no se detiene y el deporte organizado, tanto de manera local como internacional que usa el país como plataforma, viene cargado de emociones. Desde los tradicionales béisbol, fútbol, baloncesto y emergentes como pádel, criket, entre otras, encuentran su nicho en el público ávido de salir de casa e ir a instalaciones deportivas a pasar un buen rato, ya sea por apoyar a sus preferidos o con ver algo que lo entretiene.