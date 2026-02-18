Ajuste de cuenta

Se retoma la acción deportiva

Roberto Robinson
18 de febrero de 2026

Tras la pausa por las fiestas del Carnaval el calendario deportivo nacional reactiva con todo sus acciones para volver a la senda competitiva. El calendario no se detiene y el deporte organizado, tanto de manera local como internacional que usa el país como plataforma, viene cargado de emociones. Desde los tradicionales béisbol, fútbol, baloncesto y emergentes como pádel, criket, entre otras, encuentran su nicho en el público ávido de salir de casa e ir a instalaciones deportivas a pasar un buen rato, ya sea por apoyar a sus preferidos o con ver algo que lo entretiene.

