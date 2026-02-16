Los japoneses Miura y Kihara se coronan en patinaje artístico por parejas

Los japoneses Riku Miura y Ryuichi Kihara se proclamaron campeones olímpicos en la prueba por parejas de patinaje artístico, este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Apenas quintos después del programa corto del domingo, protagonizaron una impresionante remontada gracias a una actuación cercana a la perfección en el programa libre.

Acumularon 231,24 puntos, con la música de la banda sonora de la película "Gladiator", y superaron en el podio a la pareja georgiana Anastasiia Metelkina y Luka Berulava, plata con 221,75 puntos, y a la alemana Minerva Fabienne Hase y Nikiota Volodin, bronce con 219,09 puntos.

Japón consigue su primer oro en el patinaje artístico de Milán-Cortina, después de la plata en la prueba por equipos y de que Yuma Kagiyama y Shun Sato fueran plata y bronce, respectivamente, en la prueba individual masculina.

El país asiático es también firme candidato al podio en la prueba femenina individual, que empieza el martes y donde Kaori Sakamoto es firme aspirante al título.