Se visten de patria y eso hay que valorarlo

No hay duda de que el mayor orgullo para un cualquier deportista es representar a su país fuera de fronteras. Sentir esa vibra al ver la enseña patria ondear entre otras naciones en ese pabellón de ‘iguales’; eso debe ser algo único.

Tal vez, solo eso lo entienden los atletas, al igual que sus entrenadores y personas más cercanas. Por ello, debemos valorar como sociedad ese esfuerzo y esa representación: lo hacen de manera digna y sin esperar aplausos, y que pese a todo lo hacen por defender los colores de su terruño. Eso no tiene precio.