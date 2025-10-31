INADEH representará a Panamá en WorldSkills Americas Santiago 2025

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la participación oficial de Panamá en la 6ª Competición Regional de Habilidades WorldSkills Americas 2025, que se llevará a cabo en Santiago de Chile, del 31 de octubre al 9 de noviembre de 2025.

La delegación panameña está conformada por Luis Miguel García (Electricidad), Jerico Antonio Salazar (Soldadura), César González (Instructor de Electricidad), Mario Gálvez (Instructor de Soldadura) y César Zerna (Jefe de Evaluación de la Formación), quienes representarán al país en esta importante cita internacional de formación técnica y profesional.

WorldSkills es una organización mundial que promueve la excelencia en la formación profesional de jóvenes, con el propósito de elevar las competencias técnicas, conectar a los estudiantes con la industria y fortalecer la competitividad laboral a nivel global. A través de competencias internacionales, busca inspirar a los jóvenes a desarrollar sus habilidades, valorar los oficios técnicos y proyectar el talento como motor de innovación y desarrollo.

Durante la competencia, los participantes demostrarán sus destrezas en diversas áreas del conocimiento, desde la electricidad y la soldadura, hasta la tecnología y la construcción. Este evento reúne a los mejores aprendices e instructores del continente americano, en un espacio de intercambio y aprendizaje.

La directora general del INADEH, Yajaira Pitti, destacó que la participación de Panamá en este certamen internacional representa “una muestra del compromiso institucional con la excelencia académica, la modernización de la enseñanza técnica y la conexión entre la formación profesional y la industria”.