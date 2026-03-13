$!Oferta turística de la provincia de Panamá

Desde cabalgatas en los senderos de Cerro Azul y senderismo a 400 metros de altura, hasta remo frente a los rascacielos de la ciudad y experiencias culturales, históricas y de aventura; es parte de la oferta turística que ofrece la provincia de Panamá.

En el área de Panamá Norte, a solo media hora del centro, se ofrecen actividades como contacto con comunidades indígenas, camping bajo las estrellas y recorridos en cuevas, esta última en el sector de Bayano.

Por su parte, en el Este de la capital, se encuentran ríos caudalosos ideales para el rafting y todo tipo de actividades al aire libre como cabalgatas y hiking. En tanto, en el centro metropolitano, es posible disfrutar del kayak en la bahía, recorridos por la selva en el Parque Natural Metropolitano e incluso el tránsito por las esclusas del Canal de Panamá.