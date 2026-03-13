El edil, Luis Pérez impulsa la creación de tapas con material reciclado

El representante del corregimiento de Pueblo Nuevo, Luis Pérez, explicó sobre la iniciativa comunitaria que busca fabricar cubiertas de alcantarillas y medidores utilizando material 100% reciclado, como una alternativa para enfrentar el constante hurto de estas estructuras en distintos sectores de la ciudad.

Pérez explicó que “el proyecto nace de la necesidad de la ciudadanía, de colocar nuevas tapas en el corregimiento, porque las hurtan. Llegan los dueños de lo ajeno, las reciclan y tenemos ese problema bastante grave. Esto no solo pasa en mi corregimiento, sino en los 26 del distrito capital”, manifestó el representante.

Ante esta situación, señaló que, “junto a mi equipo, decidimos aprovechar el proceso de reciclaje para fabricar nuevas tapas con materiales reutilizados, inicialmente comenzamos con tapas grandes para alcantarillas y posteriormente ampliamos la iniciativa para incluir las tapas pequeñas utilizadas en los medidores”. Resaltó que son confeccionadas con un material 100% reciclado y tienen mucha resistencia.

Pérez mencionó que “hasta el momento hemos instalado 12 tapas grandes de alcantarillas en distintos puntos del corregimiento y mantenemos el plan de colocar más de 600 tapas para medidores en los próximos meses”.

El representante también indicó que el proyecto se desarrolla como parte de las jornadas de reciclaje que se realizan de manera periódica en el área. Estas actividades se llevan a cabo el segundo sábado de cada mes en el Parque Forestal de Pueblo Nuevo, donde se recolecta el material que luego es utilizado para la fabricación de las cubiertas.

Asimismo, señaló que: “De otras provincias inclusive me han escrito porque necesitan el producto, y les gustó la iniciativa, por lo que estamos elaborando una base de datos para que pueda llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles”.