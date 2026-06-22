Seguir con esa necedad de intentar

Algunos dirán que desde que se supo los rivales de grupo de la selección de Panamá en el Mundial de fútbol se sabía que era una tarea imposible sacar los puntos para conseguir la clasificación a la próxima etapa del torneo, que ni siquiera podíamos soñar en pasar de la fase de grupos.

Que debíamos conformarnos con el hecho de ir a participar. Que nuestro “mundial” eran las eliminatorias, para precisamente jugar el mundial. Aun sigo creyendo que no todo está perdido, que se debe y se va a luchar hasta el final. Hay que seguir intentándolo.