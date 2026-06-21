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Un camión cisterna se incendia en la carretera Interamericana a la altura de Viguí

Un camión cisterna se incendia en la carretera Interamericana a la altura de Viguí
Cortesía | Incendió del camión a la altura de la interamericana.
Redacción Web
21 de junio de 2026

Un camión cisterna fue consumido por las llamas la mañana de este domingo, 21 de junio, en la carretera Interamericana, a la altura del corregimiento de Viguí, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, confirmaron de los Bomberos de Panamá.

Según informes preliminares, el incidente generó alarma entre conductores y residentes del área, quienes observaron una densa columna de humo que era visible desde varios puntos cercanos a la vía principal.

De acuerdo con los camisas rojas, se desconoce el estado de los heridos; por el momento se encuentran en el lugar controlando la situación. Piden a las personas conducir con calma en esta área y ceder el paso a las ambulancias.

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