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¿Seguir creyendo? ¿Hasta cuándo?

¿Seguir creyendo? ¿Hasta cuándo?
Redacción
24 de septiembre de 2026

Desde antes que se anunciara la renovación de Thomas Christiansen para seguir al frente de la Selección mayor de fútbol de Panamá, hubo facciones de la prensa, local e internacional, que le dieron un voto de confianza, de que se seguirá ‘perfeccionando’ el proceso para mejorar nuestro balompié. De cumplirse su tercer periodo como técnico, el hispano-danés estaría una década en el puesto. No sé si es suficiente tiempo para decir su hizo o no algo por nuestro fútbol. Por ahora, no se ha ganado ningún título. Y eso es lo que se quiere? ¿títulos? o ¿un legado y estilo de juego?

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