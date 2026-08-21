Si te dan la oportunidad debes romperla

Esta semana, en la ida de los play-offs de la UEFA Europa League 2026-2027, los panameños, Michael Amir Murillo y Cristian “Fulo” Martínez, han demostrado cómo aprovechar al máximo la oportunidad de presentarse en un gran escenario.

Las dudas, vacilaciones y temores deben quedar a un lado, porque en un solo instante se puede hacer la diferencia y ser parte de la historia. En su compromiso con el Beşiktaş, a Murillo le bastaron 12 minutos para marcar un gol, mientras que “Fulo” fue clave en la anotación de su nuevo equipo, el Slovan Bratislava.