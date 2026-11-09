Ajuste de cuenta

Sóftbol femenino con prueba de fuego

Sóftbol femenino con prueba de fuego
Roberto Robinson
09 de noviembre de 2026

Otra selección nacional deportiva que tendrá un exigente torneo internacional durante este “mes de la patria” será el equipo femenina U-18 de Sóftbol, cuando inicie su camino en el Campeonato Panamericano Premundial, que se realizará del 21 al 29 de noviembre en San Salvador, El Salvador. Ya la Federación Panameña de Sóftbol definió a las 16 jugadoras que defenderán nuestros colores. Son 18 equipos que se disputarán el título panamericano y la clasificación (cinco cupos) a la Copa Mundial de Sóftbol Femenino U18 de 2028.

Tags:
Deportes
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR