Sóftbol femenino con prueba de fuego

Otra selección nacional deportiva que tendrá un exigente torneo internacional durante este “mes de la patria” será el equipo femenina U-18 de Sóftbol, cuando inicie su camino en el Campeonato Panamericano Premundial, que se realizará del 21 al 29 de noviembre en San Salvador, El Salvador. Ya la Federación Panameña de Sóftbol definió a las 16 jugadoras que defenderán nuestros colores. Son 18 equipos que se disputarán el título panamericano y la clasificación (cinco cupos) a la Copa Mundial de Sóftbol Femenino U18 de 2028.