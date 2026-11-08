Gabriela González viaja a Puerto Rico para representar a Panamá en Miss Universo

La representante de Panamá para el certamen Miss Universo, Gabriela Lineth González, partió rumbo a Puerto Rico para participar en la concentración oficial del concurso, acompañada del cariño y respaldo de amigos y familiares que acudieron al aeropuerto para despedirla y desearle éxitos en esta importante experiencia.

Entre abrazos, fotografías, muestras de afecto y palabras de motivación, la candidata inició su viaje con la ilusión de dejar en alto el nombre de Panamá en el escenario internacional.

Uno de los detalles que llamó la atención durante su salida fue la cantidad de equipaje que llevaba consigo, pues viajó con más de 10 maletas, en las que transporta parte del vestuario, accesorios y artículos que utilizará durante las distintas actividades de la competencia.