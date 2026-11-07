Confirman primer caso de tosferina del año en la provincia de Los Santos

Un hombre de 43 años, residente en Tonosí cabecera, fue diagnosticado con tosferina, en lo que representa el primer caso confirmado de esta enfermedad en la provincia de Los Santos durante 2026.

El paciente permanece hospitalizado en el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, donde recibe tratamiento médico y se mantiene estable, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Tras la confirmación del caso, las autoridades sanitarias iniciaron la investigación epidemiológica, realizaron el bloqueo perifocal y comenzaron a suministrar tratamiento profiláctico a los contactos estrechos para prevenir nuevos contagios.

El Minsa pidió a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones del personal de salud, mientras continúan las acciones de atención, investigación y prevención.