La CSS asegura que reservas de B/.15,254 millones tienen blindaje crediticio, no político

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que al 30 de septiembre de 2026 mantiene B/.15,254.2 millones en inversiones financieras y depósitos bancarios administrados conforme a la ley, y aseguró que la mejor manera de generar confianza es ofrecer información clara, completa y verificable.

La entidad aclaró que la seguridad de los recursos no se mide por comparaciones con otros países, sino por el análisis de las inversiones, la calidad crediticia de los emisores, los límites de concentración y los controles establecidos.

Del total, B/.10,674.0 millones (70%) están en portafolio de valores y B/.4,580.2 millones (30%) en depósitos bancarios, combinación que busca generar rendimientos y mantener liquidez para cumplir con las obligaciones de la seguridad social.

El 91.9% de los depósitos está en banca estatal: Caja de Ahorros con B/.2,520 millones y Banco Nacional de Panamá con B/.1,688 millones.

En banca privada están B/.150 millones en Bladex, B/.75 millones en BAC Panamá, B/.75 millones en Global Bank, B/.50 millones en Banistmo, B/.15 millones en Banco Aliado y B/.7 millones en Credicorp Bank.

Los depósitos privados representan solo 2.44% del total de inversiones y depósitos, y sumados a los valores de bancos y financieras panameñas (1.82%) equivalen a 4.26%.

La CSS indicó que son seis bancos supervisados por la Superintendencia de Bancos de Panamá y que la selección exige evaluar solvencia, liquidez y calificación crediticia, con decisiones sustentadas en expedientes técnicos y no en vínculos familiares, personales o políticos.

Respecto a la exposición al Estado panameño, 51.3% corresponde a deuda soberana, 32.6% a otras colocaciones vinculadas al Estado y 16.1% al resto de inversiones y depósitos.

La Ley 462 de 2025 fijó un tope de 75% de exposición al riesgo soberano, que orienta las nuevas inversiones.

La institución aclaró que las posiciones previas se administran bajo el régimen de transición y que diversificar responsablemente no implica vender precipitadamente y ocasionar pérdidas innecesarias.

En el extranjero mantiene B/.1,756.8 millones (11.5% del total), de los cuales B/.1,132.0 millones (7.4%) están en gobiernos extranjeros y organismos multilaterales y B/.624.8 millones (4.1%) en sector privado extranjero, todos con calificación de grado de inversión.

En rendimientos, el portafolio de valores genera 5.87% al vencimiento promedio ponderado y los depósitos bancarios 4.78% de tasa pactada.

La CSS subrayó que administrar bien las reservas no es perseguir la tasa más alta, sino obtener rendimientos adecuados con riesgos controlados, bajo los criterios de la Ley 462 y el Reglamento para la Gestión de Riesgos e Inversiones, que establecen límites, evaluaciones técnicas y mecanismos de supervisión.

La institución invitó a consultar el desglose oficial en http://www.css.gob.pa y reafirmó que detrás de cada inversión hay cotizaciones de trabajadores, pensiones de jubilados y derechos de futuras generaciones.