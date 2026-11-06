Economía

Lula y Trump asistirán a la cumbre del sudeste asiático en Filipinas

Lula y Trump asistirán a la cumbre del sudeste asiático en Filipinas
El logotipo de la 47ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), fotografiado en Kuala Lumpur el 25 de octubre de 2025 Mohd Rasfan
AFP
06 de noviembre de 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistirá a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebrará en Manila a mitad de mes con la participación del estadounidense Donald Trump, entre otros líderes, informó el viernes la cancillería.

"El presidente Lula asistirá a la cumbre" como invitado, dijo a la prensa Dominic Imperial, portavoz del departamento de Relaciones Exteriores de Filipinas para temas de la ASEAN.

Además de Trump y Lula, también figura el primer ministro canadiense Mark Carney entre los dirigentes que han confirmado su asistencia a la cumbre de la ASEAN en Manila que se celebrará del 15 al 18 de noviembre.

Lula, de 81 años, logró una sorprendente victoria electoral el mes pasado frente a Flavio Bolsonaro, en una votación que Trump describió como "otra elección amañada", dijo entonces el republicano a periodistas en Washington.

Bolsonaro huyó a Estados Unidos la semana pasada para iniciar un autoexilio tras el recuento de votos.

Los llamados socios de diálogo de Asia Oriental de la ASEAN —China, Japón y Corea del Sur— también estarán representados en el encuentro de Manila, aunque Pekín no ha nombrado aún a su representante oficial.

Se espera que el secretario general de la ONU, António Guterres, también participe de la cumbre, según ha indicado la nación anfitriona.

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