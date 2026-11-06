Lula y Trump asistirán a la cumbre del sudeste asiático en Filipinas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistirá a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebrará en Manila a mitad de mes con la participación del estadounidense Donald Trump, entre otros líderes, informó el viernes la cancillería.

"El presidente Lula asistirá a la cumbre" como invitado, dijo a la prensa Dominic Imperial, portavoz del departamento de Relaciones Exteriores de Filipinas para temas de la ASEAN.

Además de Trump y Lula, también figura el primer ministro canadiense Mark Carney entre los dirigentes que han confirmado su asistencia a la cumbre de la ASEAN en Manila que se celebrará del 15 al 18 de noviembre.

Lula, de 81 años, logró una sorprendente victoria electoral el mes pasado frente a Flavio Bolsonaro, en una votación que Trump describió como "otra elección amañada", dijo entonces el republicano a periodistas en Washington.

Bolsonaro huyó a Estados Unidos la semana pasada para iniciar un autoexilio tras el recuento de votos.

Los llamados socios de diálogo de Asia Oriental de la ASEAN —China, Japón y Corea del Sur— también estarán representados en el encuentro de Manila, aunque Pekín no ha nombrado aún a su representante oficial.

Se espera que el secretario general de la ONU, António Guterres, también participe de la cumbre, según ha indicado la nación anfitriona.