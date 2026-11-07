El MIDA inicia inspección de árboles de Navidad procedentes de Canadá y Oregón, EEUU

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) inició la inspección de los primeros árboles de Navidad de la temporada 2026, que proceden de Canadá y del estado de Oregón, Estados Unidos, con el fin de prevenir el ingreso de plagas y proteger el patrimonio fitosanitario del país.

Para este año se proyecta la llegada de unos 45 contenedores con entre 400 y 900 árboles cada uno, lo que representa un leve incremento respecto a 2025, y cuyo periodo de importación se extenderá hasta mediados de noviembre.

Las acciones de vigilancia e inspección están a cargo de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del MIDA.

En el caso de Canadá, ya se inspeccionaron cuatro contenedores que llegaron recientemente por el puerto SSA Marine MIT.

En el caso de Oregón, las inspecciones se realizan en origen por personal idóneo de Cuarentena Agropecuaria, para verificar el cumplimiento de los requisitos de importación y las normas fitosanitarias establecidas por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

Los contenedores inspeccionados en origen solo deberán cumplir con la revisión documental una vez lleguen a puertos panameños para su liberación.