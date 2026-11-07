Expresidente paraguayo Peña queda en prisión preventiva, imputado por crisis bancaria

El expresidente paraguayo Santiago Peña quedó este sábado, 7 de noviembre, en prisión preventiva, tras ser imputado por su presunta responsabilidad en una crisis bancaria que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos y precipitó su destitución, informó a periodistas el juez Humberto Otazu.

Peña fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en beneficio propio, en una investigación sobre irregularidades en Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025. La Fiscalía había solicitado su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.

"El juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva", declaró el juez a perioditas al término de una audiencia con Peña y su abogado, e informó que cumplirá la medida en el Regimiento Escolta Presidencial en Asunción, tal como lo hizo en la noche del v”El juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva”, declaró el juez a perioditas al término de una audiencia con Peña y su abogado, e informó que cumplirá la medida en el Regimiento Escolta Presidencial en Asunción, tal como lo hizo en la noche del viernes.

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