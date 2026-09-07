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También merecen nuestros aplausos

También merecen nuestros aplausos
Roberto Robinson
07 de septiembre de 2026

Creo que muchas personas pasan por desapercibido el trabajo que hay detrás de los atletas. En especial, los que están en el alto rendimiento. Y no solo me refiero a los dirigentes deportivos o entrenadores, sino ese trabajo que hacen personas sumamente profesionales, desde psicólogos, fotógrafos, fisioterapeutas, bueno, y un largo etcétera, todo para que ese deportista no solo luzca bien, sino que se sienta bien para que rinda y al final, saque el mejor resultado posible. Los aplausos no se los llevan estos profesionales, pero en el fondo su mano se hace visible

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Deportes
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