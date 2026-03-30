Todavía falta para tener conclusiones

El empate 1-1 de la ‘Sele’ de fútbol de Panamá ante Sudáfrica, el pasado viernes, en el primero de dos partidos amistosos en suelo sudafricano, podría tener una serie de interpretaciones. Desde que Panamá jugó bien, hasta que Panamá concedió mucho en defensa y falló las pocas posibilidades a la ofensiva. Recordemos que estos amistosos son para definir a los seleccionados más aptos para afrontar el Mundial FIFA, que inicia en junio. Faltan más partidos de preparación y por ahora, el próximo reto es nuevamente Sudáfrica este martes.