Panamá volverá a participar en la prueba PISA en 2029

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que el país retornará al Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) en 2029, como parte de una estrategia planificada que busca evaluar los avances en el sistema educativo nacional.

De acuerdo con la entidad, para ese momento Panamá se encontrará en una fase intermedia del rediseño curricular que actualmente se impulsa, lo que permitirá medir el impacto de su implementación en el aprendizaje de los estudiantes.

El ministerio explicó que el proceso también incluye el fortalecimiento de las competencias docentes mediante programas continuos de capacitación, entre ellos iniciativas como “Entre Pares”, orientadas a integrar herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Según Meduca, la decisión de participar nuevamente en 2029 responde a la intención de que los cambios aplicados en el sistema educativo puedan reflejarse en resultados concretos, medibles y sostenibles.

La institución indicó que el retorno a esta evaluación internacional permitirá analizar con mayor precisión el impacto de las estrategias enfocadas en mejorar la calidad educativa, fortalecer las habilidades de los estudiantes y garantizar una formación acorde con los desafíos actuales.