Artístas colombianos crean el himno para el Mundial

Cuando Jessi Uribe escuchó la melodía en su cabeza, no llamó a un sello discográfico: llamó a sus colegas. Así nació “Te Quiero Ver Campeón”, la canción creada por once de los artistas más queridos de la música popular colombiana —entre ellos Pipe Bueno, Luis Alfonso y Paola Jara.

Jhon Alex Castaño, Alzate, Jhonny Rivera, Luisito Muñoz, Ciro Quiñonez, Arelys Henao y Francy también se sumaron a la iniciativa de crear este tema no oficial de la selección de Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA.

Once artistas invirtieron su propio tiempo y dinero porque creyeron que la gente de Colombia merecía una canción que de verdad sonara a ellos.

“Tuve la intención de unir a los artistas de la música popular colombiana en una sola canción para nuestra Selección. Una canción que no solo sonara, sino que se sintiera. Que representara al país real: al de la señora de la tienda, al del sancocho en familia, al de la gente que vibra con lo nuestro”, explicó Jessi Uribe.

El coro de la canción captura ese espíritu de frente: Me subió la fiebre pero por la tricolor / Póngale la fe que Colombia grita gol / 50 millones pero solo un corazón / Dame una alegría que te quiero ver campeón.

El camino hasta la canción no estuvo exento de dolor. Yeison Jiménez, uno de los artistas más queridos e influyentes de la música popular colombiana, había sido uno de los primeros en sumarse al proyecto.

Fue Alzate quien insistió en llamarlo, quien le dijo a Jessi: llámalo y lo invitas. Y Yeison, desde una finca, escuchó la canción y dijo que sí de inmediato. Así era él. Así de grande era su corazón para lo que fuera de Colombia y para los suyos.

Poco después, el género y el país entero lo perderían en un accidente aéreo que sacudió a Colombia hasta los huesos. Para los artistas de este proyecto, fue un luto profundamente personal, y el golpe casi congela todo.

Pero a medida que los días avanzaron, el grupo encontró la manera de retomar lo que habían comenzado juntos, convirtiendo la canción, sin proponérselo, en algo que también lleva su nombre entre líneas.

Lo que había comenzado como un asado informal con camisetas a juego se transformó en una producción de gran escala: filmada profesionalmente en las coloridas comunas de Medellín por el equipo de Saruma, con una visión tan grande como el país que representa.

Producida por Simón Bauti, la canción está construida sobre un ritmo de cumbia, el mismo pulso que vive en las barras de los clubes de fútbol más apasionados de Colombia.

Los hinchas del Nacional, Millonarios y Santa Fe conocen ese sonido. Corre por sus cánticos, sus marchas y sus celebraciones. Para Alzate, ese era el punto central: la Selección Colombia nunca había tenido una canción que le perteneciera verdaderamente al pueblo. Esta sí.

“Cuando la música nace desde lo real, se convierte en algo eterno,” dijo Uribe.

El video, filmado en las comunas más coloridas e históricas de Medellín, es una carta de amor a la Colombia que no aparece en las primeras páginas pero que llena los estadios, las salas de estar y las mesas familiares donde cada partido se convierte en un acontecimiento nacional.

Murales gigantes de mujeres con la bandera pintada en el rostro y flores en el cabello. Escaleras intervenidas de rojo, azul y amarillo que suben hacia el cielo como si el barrio entero fuera un himno.

Callejones estrechos decorados con banderas de todos los colores donde dos parceros caminan riéndose, como si el mundo fuera suyo. Una tienda de barrio vestida de tricolor, llena de gente con cervezas en la mano y los brazos en alto, cantando a todo pulmón con camisetas que dicen “Parce” y “Colombia es una chimba”.