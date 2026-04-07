Ajuste de cuenta

Todos merecen tener oportunidades

Todos merecen tener oportunidades
Roberto Robinson
07 de abril de 2026

A veces nos queremos engañar. Panamá de manera histórica y tradicional ha sido muy buena en los deportes individuales, en especial, lo de contacto (o sea boxeo, judo, etc.), pero sin querer menos preciar las disciplinas colectivas, de manera personalizada, los atletas panameños han destacado. Miren los ejemplos de Atheyna Bylon o de Irving Saladino. Solo contra su rival y en su terreno. Esto no quiere decir que los jugadores que están en un equipo no puedan sobresalir, al contrario, juntos han hecho cosas increíbles, como la ‘Sele’ mayor de fútbol.

Tags:
Deportes
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR