Todos merecen tener oportunidades

A veces nos queremos engañar. Panamá de manera histórica y tradicional ha sido muy buena en los deportes individuales, en especial, lo de contacto (o sea boxeo, judo, etc.), pero sin querer menos preciar las disciplinas colectivas, de manera personalizada, los atletas panameños han destacado. Miren los ejemplos de Atheyna Bylon o de Irving Saladino. Solo contra su rival y en su terreno. Esto no quiere decir que los jugadores que están en un equipo no puedan sobresalir, al contrario, juntos han hecho cosas increíbles, como la ‘Sele’ mayor de fútbol.