Un baño de realidad en el Mundial U23

Para muchos lo hecho por la novena de Panamá en el Mundial de Béisbol U23 en Nicaragua, que terminó en el cuarto lugar de su grupo, por lo que no pudo avanzar a la Súper Ronda, es un fracaso. Tal vez las expectativas no estaban bien calibradas y se debió contemplar las limitaciones. Todos los que participan tienen la aspiración de llegar a ser campeón, pero para eso se necesita más que una preparación. Es una combinación de factores que en muchas ocasiones no se tiene control. Ahora toca acabar el torneo en la posición más laya que se pueda.