Un nuevo CAR para nuestro deporte

Panamá sumará a su oferta de infraestructuras deportivas el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, que se ubica en Juan Díaz.

La estructura al final le costaría al Estado panameño unos 58,5 millones de dólares y será uno de los escenarios de varias disciplinas en competencia durante los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, a celebrarse a mediados de abril próximo.

Este recinto es polideportivo, con un centro acuático (Piscina de Calentamiento), pista de Atletismo y Cancha de fútbol con reglamentación FIFA, o sea, un lugar que impresiona.