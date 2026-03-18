Fed mantiene sus tasas de interés mientras la guerra ensombrece perspectivas de inflación

La Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) mantuvo el miércoles sus tipos de interés por segunda reunión consecutiva y subrayó que el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la mayor economía mundial es incierto.

Las tasas de referencia siguen por lo tanto en el nivel que tienen desde diciembre, entre 3,50% y 3,75%.

Este escenario tiene todo para disgustar al presidente Donald Trump, que reclama incansablemente tasas más bajas para reducir los costos de endeudamiento tanto de la población estadounidense como de las empresas y del Estado federal.

Para los economistas, la guerra contra Irán que el mandatario desencadenó el 28 de febrero junto a Israel y se extendió a Oriente Medio, amenaza con hacer repuntar los precios y lastrar el crecimiento.

Jerome Powell, presidente de la Fed, coincide.

“Las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Medio sobre la economía estadounidense son inciertas. A corto plazo, el aumento de los precios de la energía hará que suba la inflación general”, estimó durante una rueda de prensa tras dos días de reunión de política monetaria.

De todos modos, añadió, “es demasiado pronto para determinar la magnitud y la duración de los posibles efectos (del conflicto) sobre la economía”.

- Nuevas previsiones -

Los responsables de la Fed actualizaron por primera vez desde diciembre sus previsiones económicas.

Según la mediana de sus proyecciones, Estados Unidos prácticamente no conocerá progresos en materia de inflación este año.

El alza de los precios podría situarse en 2,7% en 2026. Anteriormente pensaban que la inflación sería del 2,4% en ese periodo.

Los precios aumentaron un 2,8% a 12 meses en enero, según los últimos datos oficiales.

Los responsables del banco central han mejorado levemente, en cambio, su previsión de crecimiento (+2,4% frente al +2,3% anterior).

El desempleo sigue previsto en el 4,4%, su nivel actual.

- Decisión casi unánime -

En materia de política monetaria, los miembros de la Fed se inclinan todavía por una única bajada de las tasas de referencia de un cuarto de punto este año.

La decisión del banco se tomó casi sin cuestionamientos internos: 11 responsables de 12 votaron por el statu quo.

Solo el gobernador Stephen Miran, nombrado a finales del año pasado por iniciativa de Trump, quería una baja de los tipos de un cuarto de punto.

Powell prevé hablar este miércoles a partir de las 18H30 GMT.

Los observadores esperan que repita las palabras “Wait and see”, o “Esperar y ver”, que es lo que la Fed suele hacer cuando no sabe hacia dónde va la economía.

En Estados Unidos, la inflación no ha vuelto al nivel deseado por la Fed (2%) desde hace cinco años.

“Un banco central debe defender su credibilidad en materia de inflación, y es difícil justificar bajadas de tipos cuando la inflación está por encima del objetivo y se aleja de él”, subrayaban antes de la reunión los analistas del banco ING.

Trump afirma que el impacto del conflicto sobre los precios de la energía será de corta duración.

Mientras tanto, el aumento de los precios en las gasolineras es impopular y el Ejecutivo estadounidense anunció el miércoles varias medidas destinadas a calmar los ánimos.

En particular, puso en pausa —durante 60 días— una ley que impide el transporte de combustible por barcos no estadounidenses entre puertos del país.