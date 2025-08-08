Un pasito por detrás no es nada

Es una obviedad señalar que el fútbol de selecciones femeninas en Panamá ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Solo en el último Ranking FIFA, que lidera España, el equipo mayor femenino de Panamá se posicionó en el escalafón 57, un puesto por debajo comparado con el anterior conteo, pero con su estilo de juego al alza. En el área Concacaf, las canaleras siguen ocupando la 7ma posición, detrás de EEUU (2), Canadá (9), México (29), Jamaica (40), Costa Rica (43) y Haití (49). El 10 diciembre se publicará el próximo ranking.