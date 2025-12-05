Un sorteo que despierta pasiones

Tal vez hay nerviosismo entre algunos fanáticos, pero de seguro, que, dentro de la Selección de Panamá, habrá algo (o tal vez mucho). Esta tarde se conocerá sus rivales en el Mundial FIFA 2026, que se realizará en EEUU, México y Canadá.

Ya mal recuerdo nos trajo los contrarios en la primera experiencia mundialista de los panameños: Rusia 2018, tres derrotas en tres partidos de la fase de grupo, que significó la eliminación temprana en el torneo y de paso, con los goles recibidos, quedar en el último lugar de la tabla de 32 equipos, ojalá todo eso cambie.