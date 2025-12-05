$!Comisión de Salario Mínimo avanza entre discrepancias en los sectores

La discusión por el nuevo salario mínimo en Panamá avanza en un ambiente marcado por tensiones entre los sectores sindicales, discrepancias internas y una fuerte presión empresarial sobre el Gobierno.

Eduardo Gil, miembro del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), explicó que hasta el momento se han presentado dos propuestas por parte de los trabajadores, entre ellas se contempla aproximar el salario mínimo al costo real de vida, estimado en 1,900 dólares mensuales, aunque aún no existe claridad sobre las variaciones necesarias entre los distintos sectores económicos.

Por su parte, Ariel Muñoz, comisionado principal de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), afirmó que dentro de la comisión ha prevalecido una postura abusiva e intransigente, que desconoce la trayectoria histórica del proceso de fijación del salario mínimo. Señaló que no se les ha permitido presentar su propuesta, alegando que adolece de elementos no reconocidos. Muñoz advirtió además que, si no se logra un acuerdo en la mesa, la decisión final quedará en manos del Órgano Ejecutivo.

Desde el sector empresarial, Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura (Fedecámaras), sostuvo que actualmente se encuentran en la fase de presentación de propuestas dentro de las comisiones técnicas. Indicó que se busca un análisis que tome en cuenta la realidad coyuntural y estructural del país, y agregó que cada mesa tripartita debe presentar una posición unificada. En el caso del sector empresarial, aseguró que ya lograron unificar criterios.