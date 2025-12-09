Un torneo durísimo para Panamá

Sin ganas de dar malas vibras ni caer en pesimismo, pero el Mundial es la máxima exigencia, y para Panamá el panorama no pinta nada sencillo. Dos ‘monstruos’ en el balompié, como Inglaterra y Croacia, sumado Ghana, serán nuestros rivales en la cita planetaria que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Ya el DT lo ha dicho, buscarán por lo menos sumar 1 punto, y eso sería sobrepasar lo hecho durante la primera participación de Panamá en una Copa del Mundo, la de Rusia 2018, donde se perdieron los tres partidos de la fase de grupos.