La niña Kai Liah fue entregada a su padre después de más de dos años

Tras más de dos años, la niña Kai Liah Martínez Campos, sustraída por su madre en Chiriquí y llevada fuera del país, se reencontró con su padre Jorge Martínez.

Se conoció que la entrega de la menor se dio de manera voluntaria por la madre tras la intervención de la embajada de Costa Rica.

La abogada Suky Yard confirmó la noticia y explicó que lo importante es que después de tantos años, finalmente pudo lograrse el objetivo de que la niña volviera a casa y se mantiene en buen estado de salud.

La desaparición de Kai se reportó en diciembre del 2023, cuando la menor tenía 6 años. Luego, en mayo de 2024, se anunció que había sido ubicada en Costa Rica, lugar donde se mantuvo hasta el reencuentro con su progenitor.