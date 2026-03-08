El barril de petróleo supera los 100 dólares

El barril de petróleo Texas Occidental Intermedio subió un 15 su precio hasta los 104,61 dólares el barril en la apertura de los mercados tras una subida récord del 36% acumulada durante la semana pasada tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

El Brent también cotiza ya por encima de los 102 dólares mientras Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak han anunciado reducciones de su producción de crudo y el estrecho de Ormuz, aunque oficialmente no está cerrado, ha dejado de ser punto de paso para el petróleo extraído en los países del golfo Pérsico, informa la agencia Bloomberg.

El conflicto ha disparado también el precio del gas natural y afecta ya a los precios de minoristas en Estados Unidos y Europa. El precio de la gasolina al por menor ha alcanzado niveles inéditos desde agosto de 2024, lo que podría afectar políticamente al presidente Donald Trump, que afronta en noviembre unas elecciones de mitad de mandato que podrían condicionar su agenda.

Mientras, no hay indicios de que la guerra vaya a cesar e incluso ha habido cruces de amenazas de ataques contra la infraestructura petrolera. Arabia Saudí ha destruido ya drones que se dirigían al yacimiento de Shaibá, que produce un millón de barriles diarios.

La semana pasada las autoridades saudíes ya pararon la producción en la refinería Ras Tanura, la más grande del país, y busca cómo enviar el petróleo a los puertos del mar Rojo para evitar el estrecho de Ormuz.

Mientras, el Gobienro de China ha ordenado cesar la exportación de diésel y gasolina y Corea del Sur estudia un tope para el precio del combustible.