Una combinación ganadora siempre

Algo que dejó claro los pasados Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, fue que los adolescentes panameños hacen deportes. Al menos un porcentaje mínimo está en la senda para convertir el deporte en una verdadera oportunidad para ganarse la vida. Ya sea como atleta o parte de sus estudios en una carrera universitaria. Es por ello que el deporte es más que una herramienta para entretener, es un vehículo para desarrollar el talento de nuestros jóvenes y hacer del país un importante centro para reforzar nuestra economía.