Universidad de Panamá lidera ranking nacional en EduRank 2026

La Universidad de Panamá (UP), a través de un comunicado, informó que se mantiene como la institución de educación superior mejor posicionada del país, al ocupar el primer lugar entre las 22 universidades evaluadas en el ranking EduRank 2026.

De acuerdo con los resultados, la casa de estudios alcanzó además una clasificación dentro del TOP 50% en 13 áreas de investigación, consolidando su desempeño académico y científico a nivel regional e internacional.

El ranking, que este año evaluó a 14,131 universidades de 183 países, ubicó a la Universidad de Panamá en la posición 2,679 a nivel global y en el puesto 177 en América Latina, reafirmando su liderazgo en el ámbito nacional.

Según explicó el rector, Eduardo Flores Castro, la evaluación se basó en tres indicadores principales: la producción científica, la reputación no académica y el impacto de egresados destacados.

En el caso de la institución panameña, se contabilizaron 4,916 publicaciones académicas y 40,607 citas, además del reconocimiento de 18 exalumnos con influencia relevante.

El informe también detalla que la clasificación se construye a partir del análisis de más de 59,500 citas vinculadas a 8,140 publicaciones académicas generadas por universidades panameñas, junto con indicadores de visibilidad y prestigio fuera del ámbito estrictamente académico.

En áreas específicas, la Universidad de Panamá mostró resultados destacados en disciplinas como entomología, zoología y silvicultura, así como en el impacto de sus egresados, manteniendo presencia en múltiples campos del conocimiento, desde ciencias ambientales hasta informática y medicina.

Estos resultados consolidan a la Universidad de Panamá como referente académico del país y evidencian el fortalecimiento de su capacidad investigativa en el contexto global.