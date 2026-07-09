Una ley contra los tramposos

Esta semana fue presentado en la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley “Que modifica y adiciona artículos al Código Penal relacionados a la integridad y transparencia en el deporte”, mejor conocido como la “ley contra la manipulación de partidos y la corrupción en el deporte”.

Una iniciativa que surge luego de años de denuncias, arrestos, y situaciones vergonzosas de personas involucradas en supuestos amaños de partidos, en especial, en el fútbol organizado. Esta ley es un clamor para evitar y castigar a quienes usan el deporte para sacar otro tipo de beneficios.