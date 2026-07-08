Presidente Mulino sanciona la Ley que regula la exportación de reciclaje en Panamá

El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 542, que regula la actividad de la industria de exportación de reciclaje de materiales ferrosos y no ferrosos.

Esta iniciativa, presentada por el diputado Jamis Acosta en la Asamblea Nacional, tiene como objetivo fortalecer la economía circular, promover el reciclaje responsable y establecer reglas claras para dicho sector.

Además, la norma combate el tráfico ilícito de metales, impulsa la protección del medio ambiente, fomenta la formalización de la actividad y abre nuevas oportunidades para recicladores, cooperativas y microempresas mediante capacitación e incentivos.

“Este logro demuestra que, cuando trabajamos con compromiso y visión de futuro, podemos impulsar leyes que generan desarrollo, protegen nuestros recursos y brindan mayor seguridad jurídica a un sector que aporta al crecimiento sostenible de Panamá”, destacó el diputado en sus redes sociales al conocer la noticia.