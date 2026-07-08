Baja recaudación afecta el erario de los municipios

El cierre de algunos negocios, la informalidad de ciertas actividades económicas y la necesidad de fortalecer la cultura de cumplimiento tributario figuran entre las principales dificultades que enfrentan los municipios del país para mejorar la recaudación de ingresos.

Nadine González, presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), explicó que muchos comerciantes atraviesan momentos económicos complejos, lo que los lleva a solicitar arreglos de pago y otras facilidades para cumplir con sus obligaciones tributarias. Según indicó, esta situación repercute directamente en los ingresos de los gobiernos locales.

La alcaldesa agregó que “también se han reportado cierres temporales de negocios, entre ellos salas de belleza, restaurantes y bares, debido a los altos costos de operación, especialmente por el pago del servicio de energía eléctrica”. Añadió que este panorama ha contribuido a que la recaudación municipal se mantenga baja.

Por su parte, del Municipio de Panamá se informó que la recaudación de los tributos municipales del distrito mantiene un desempeño positivo; sin embargo, aún enfrenta retos importantes, entre ellos “la morosidad, la informalidad de algunas actividades económicas y la necesidad de fortalecer la cultura de cumplimiento tributario”.

Frente a este escenario, la entidad señaló que ha impulsado una estrategia integral para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, mediante la modernización de los procesos de recaudación, la digitalización de los servicios, la actualización permanente de la base tributaria y el fortalecimiento de las acciones de fiscalización y cobro.

En tanto, Eric Domínguez, alcalde del distrito de Antón, reconoció que el municipio enfrenta dificultades en materia de recaudación, “especialmente en el cobro de la tasa de recolección de basura”, un tema que calificó como sensible.

No obstante, aseguró que, pese a los desafíos, el municipio ha logrado mantenerse a flote y cumplir con sus responsabilidades. “En general estamos sobreviviendo y sacando la tarea”, afirmó.

Por su parte, Hortencio Palma, alcalde de Santa Fe de Veraguas, manifestó que, “en términos generales, la recaudación del municipio se mantiene estable”. No obstante, recordó que “el país atraviesa un período de recesión económica, una situación que también incide en la capacidad de pago de los contribuyentes y, por ende, en los ingresos de los gobiernos locales”.