¿De qué vale buscar culpables en el Mundial U17 de fútbol en Catar? Ya lo hecho, hecho está. Algunos dirán que hay que hacer correctivos, pero cuando vez al DT de la Selección Mayor decir que los equipos de categorías inferiores “sufren” lo mismo que ellos, hay algo que desde la metodología básica no está funcionando. Antes, Panamá ni figuraba en estos mundiales juveniles. Ya hace un tiempo se llega de manera constante y aunque no se trasciende, llegará el momento que, por insistencia y evolución, daremos mucho de que hablar.