Una vivencia inolvidable

Desde antes del arranque de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, sabíamos que esta competencia será de suma importancia para que los atletas obtengan esa experiencia de alto nivel competitivo y que puede definir su futuro.

Algunos podrían convertirse en los seleccionados nacionales para las próximas olimpiadas, ya sea para 2028 o 2032, pero de seguro, están acumulando vivencias inolvidables, tanto fuera como dentro de su ecosistema deportivo. Ojalá el país entienda que este tipo de justas son el camino para desarrollar nuestro deporte.