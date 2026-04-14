María Corina Machado llama a convocar elecciones "lo antes posible" en Venezuela, dijo a la AFP

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llamó este martes a convocar elecciones "lo antes posible" en Venezuela, en una entrevista con la AFP en París un día después que el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, desestimara este reclamo.

La oposición exige que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, convoque una elección presidencial para suplir la vacancia del cargo tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero. El jueves, está previsto una protesta de gremios sindicales para apoyar el llamado.

"La Constitución venezolana es muy clara y, efectivamente, establece que ante la falta absoluta, y nadie puede dudar que hay una falta absoluta del señor Nicolás Maduro, en los siguientes 30 días se deben convocar elecciones", aseguró a la AFP Machado, para quien esta convocatoria debe ser "lo antes posible".

Sin embargo, precisó que convocar no quiere decir celebrarlas inmediatamente.

Primero, abogó por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, integrado por personas sin "vinculación política", y por actualizar el registro, ya que "el 40% de los venezolanos con derecho a voto no están inscritos", como los que salieron del país.

"Todo esto toma tiempo y nosotros estimamos en alrededor de nueve meses la secuencia de todas estas acciones, a partir del momento en que se designa un nuevo Consejo Nacional Electoral", precisó Machado, en una videoconferencia con la AFP desde París, donde se reunió la víspera con el presidente, Emmanuel Macron.

Machado salió en diciembre de Venezuela para recoger el premio Nobel de la Paz en Oslo con la promesa de regresar y aunque aseguró que lo hará "pronto", se negó a confirmar una fecha exacta.

Precisó que todavía tiene "metas que cumplir" con las reuniones con la diáspora, "potenciales inversionistas" y líderes políticos.

Delcy Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo. Adelanta una agenda de reformas legislativas para abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo a la inversión extranjera.

El lunes, la presidente encargada, que impulsó a finales de enero una reforma de la ley de hidrocarburos, celebró los avances en el sector petrolero para la inversión extranjera, en el marco de una firma de acuerdos con el gigante estadounidense Chevron para aumentar la producción de crudo.

"Venezuela hoy produce alrededor de un millón de barriles de petróleo al día", pero "podría producir 5 o 6 millones" diarios, aseguró Machado, quien consideró que para alcanzar este nivel de producción, se necesita "un proceso electoral donde surjan autoridades legítimas" y "un marco jurídico confiable" para las inversiones.