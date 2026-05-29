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Turismo de Azuero resiste por un suministro deficiente de agua

La falta del líquido mantiene bajo presión al turismo y comercios en las comunidades de Azuero

Turismo de Azuero resiste por un suministro deficiente de agua
ATP | Dos mujeres turistas en las afueras de una tienda de souvenirs en Los Santos.
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Gina Arias
29 de mayo de 2026

La crisis del agua que afecta a Herrera y a Los Santos continúa impactando al turismo, la economía y la vida cotidiana de miles de residentes. Aunque algunos arreglos en el suministro han permitido mejoras parciales, todavía es irregular y se presenta baja presión en varias comunidades de Azuero.

Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, explicó que hoteles, restaurantes, fincas turísticas y pequeños negocios han tenido que adaptarse para seguir operando. “El sector ha tratado de mantenerse a flote haciendo ajustes operativos, optimizando recursos y apostando por la resiliencia. Sin embargo, es importante entender que el turismo depende directamente de servicios básicos eficientes, y el agua es uno de los principales”, dijo.

Residentes y empresarios han implementado sistemas alternativos de abastecimiento, como tanques subterráneos y bombas de presión para almacenar agua y distribuirla hacia depósitos elevados. Eurípides Galástica señaló que aún faltan pozos y turbinas por rehabilitar.

El alcalde de Pedasí, Miguel Batista, insistió en la necesidad de impulsar soluciones estructurales a largo plazo, como nuevas potabilizadoras en Río Oria o Río Puria, así como un proyecto de desalinización. Mientras tanto, equipos donados para enfrentar la emergencia permanecen sin ser utilizados debido a trámites administrativos pendientes en el IDAAN.

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