Unos juegos para ‘sacarles el jugo’

Los panameños debemos sacar la mejor cara. No solo durante las próximas dos semanas, donde buena parte de la ciudad capital y Playa Venao estarán copadas por miles de extranjeros que dirán presente a diversas instalaciones deportivas, hoteles, la propia calle, y demás sitios por los Juegos Suramericanos de la Juventud.

La amabilidad, cordialidad, y don de ayudar al visitante, y en especial, una sonrisa, debe ser ese recuerdo que se lleven estos extranjeros. Esta cita deportiva son una oportunidad para todos, aprovechémosla.