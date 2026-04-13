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Unos juegos para ‘sacarles el jugo’

Unos juegos para ‘sacarles el jugo’
Roberto Robinson
13 de abril de 2026

Los panameños debemos sacar la mejor cara. No solo durante las próximas dos semanas, donde buena parte de la ciudad capital y Playa Venao estarán copadas por miles de extranjeros que dirán presente a diversas instalaciones deportivas, hoteles, la propia calle, y demás sitios por los Juegos Suramericanos de la Juventud.

La amabilidad, cordialidad, y don de ayudar al visitante, y en especial, una sonrisa, debe ser ese recuerdo que se lleven estos extranjeros. Esta cita deportiva son una oportunidad para todos, aprovechémosla.

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