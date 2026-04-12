Una estampida en Haití deja al menos 30 muertos

Una estampida durante una visita turística a un fortaleza histórica en Haití causó al menos 30 muertos el sábado, informaron medios locales.

El incidente ocurrió el sábado en la Citadelle Laferrière, en Milot, durante "una actividad turística que congregaba a muchos jóvenes", indicó el gobierno haitiano en Facebook.

Al menos 30 personas murieron en la fortaleza del siglo XIX, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, dijo el responsable de la oficina de protección civil en el norte de Haití, Jean Henry Petit, al diario local Le Nouvelliste.

Según Petit, la cifra de víctimas podría aumentar debido al elevado número de desaparecidos.

Varias decenas de personas resultaron también heridas y fueron trasladadas al hospital, informó el medio.

Los informes iniciales indican que los visitantes se amontonaron ante una única entrada y se produjo un altercado entre las personas que intentaban salir y entrar al recinto.

"Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en alerta máxima para proporcionar, sin demora, la asistencia, el cuidado y el apoyo necesarios", indicó el gobierno en un comunicado.